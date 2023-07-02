К основателю частного Музея боевой славы в Касимовском районе пришли неизвестные с обыском

Домой к Евгению Сикирицкому нагрянули восемь мужчин, которые добровольно предложили ему выдать оружие и боеприпасы.

К основателю частного Музея боевой славы «Железные витязи» Евгению Сикирицкому пришли неизвестные с обыском. Внимание на пост Сикирицкого обратил внимание Telegram-канал «Рязинформбюро».

Сикирицкий написал на своей странице, что домой к нему нагрянули восемь мужчин, которые добровольно предложили ему выдать оружие и боеприпасы.

«Не было чем порадовать и сотрудники принялись искать сами. Работали очень качественно, нужно отметить аккуратно и сами всё ставили обратно. Даже в жилом доме провели обыск», — написал Сикирицкий.

«Гости» не оставили никаких копий акта. Кто проводил обыск и с чем он был связан, предпринимателю не рассказали.

«Что дальше — хз», — подытожил Сикирицкий.

Музей Сикирицкого посвящён истории Великой Отечественной войны и является одной из достопримечательностей Касимовского района.