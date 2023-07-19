Жителя Ермишинского района посадили в колонию строгого режима за кражу и угрозу убийством

34-летнего жителя Ермиши осудили за кражу и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В начале апреля 2023 года нетрезвый мужчина угрожал своему приятелю ножом, утверждая, что убьет его. Также он совершил кражу, но где и при каких обстоятельствах — не уточняется.

Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за хищение имущества.

В результате суд признал мужчину виновным и с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, приговорил его к 1,5 годам колонии строгого режима.