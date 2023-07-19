В Волгоградской области убили подростка во время драки

В городе Суровикино Волгоградской области убили 14-летнего подростка во время драки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что подросток поссорился с 18-летним местным жителем, который ударил мальчика в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной смерти стала травма грудной клетки.

Подозреваемого задержали. В прокуратуре уточнили, что сейчас выбирают ему меру пресечения. Обстоятельства произошедшего выясняются.