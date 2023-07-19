В рязанском суде началось заседание по аппеляции Ирины Петиной

В рязанском областном суде началось заседание по обжалованию решения Советского суда о ее заключению под стражу. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из зала суда.

Петина подала апелляционную жалобу, чтобы обжаловать меру пресечения, вынесенную Советским районным судом. Ей назначили пребывание под стражей до 9 сентября.

На заседании Петина присутствует по видеосвязи из СИЗО. Ее интересы защищают два адвоката.

Напомним, женщину задержали в рамках дела о закупках медицинского оборудования.