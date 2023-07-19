В Рязани задержали женщину за сбыт наркотиков в нескольких городах области

В Рязани задержали женщину за сбыт наркотиков в нескольких городах области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудники полиции пресекли преступную деятельность 28-летней женщины.

Рязанку задержали на улице Высоковольтной и провели обследование квартиры, где она проживала. В жилище нашли десять граммов производного N-метилэфедрона. Женщина призналась, что употребляет наркотики, а с некоторых пор работает закладчицей на нелегальный Интернет-магазин. Рядом с домом злоумышленницы был тайник, в котором оперативники обнаружили сверток с 43 граммами «синтетики».

По предварительной информации, задержанная осуществляла закладки с наркотиками как в Рязани, так и в других городах области. С этой целью она нанимала такси и ездила в Михайлов, Ряжск и Новомичуринск.

Также полицейские в Рязани и Новомичуринске обнаружили несколько закладок, которые ранее сделала женщина.

Суммарно изъяли 63 грамма запрещенных веществ.

На злоумышленницу завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).