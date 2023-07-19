В Рязани задержали 37-летнего нетрезвого москвича за рулем авто

В Рязани 18 июля на Старообрядческом проезде задержали москвича, который находился за рулем пьяным. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Полицейские остановили LADA Priora в 21:00 из-за того, что она подозрительно двигалась. За рулем оказался 37-летний безработный мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование в этот раз москвич отказался. К тому же выяснилось, что водитель не имел прав на управление машиной — ранее его лишил их за аналогичное нарушение.

В отношении мужчины на месте составили четыре протокола:

об отказе от прохождения медицинского освидетельствования;

об управлении автомобилем, не имея прав;

об управлении незарегистрированной машиной;

об отсутствии полиса ОСАГО.

Москвичу грозит штраф от 500 рублей до 30 тысяч.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ в связи с повторным управлением автомобиля в нетрезвом состоянии.