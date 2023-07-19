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В Рязани сотрудники Ряжского АРЗ посетили промышленную экскурсию

В Рязани состоялся лин-тур на производственные площадки участников национального проекта «Производительность труда» «ТТМ-Центр» и «Вега-Рязань». Мероприятие организовано Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса, а участниками экскурсии стали представители Ряжского авторемонтного завода.

Завод присоединился к нацпроекту в марте 2023 года. Под руководством экспертов РЦК рабочая группа предприятия уже освоила теоретический курс и приехала посмотреть, как изученные методы работают на практике. Подобные встречи по обмену опытом ― обязательный пункт в программе поддержки участников нацпроекта.

«Казалось бы, у предприятий совершенно разный набор выпускаемой продукции и не может быть ничего общего между ними. Но это только на первый поверхностный взгляд. Во время таких визитов мы показываем, что бережливые инструменты, такие как система 5С и картирование, абсолютно универсальны. Умение их применять позволяет компаниям добиться высоких результатов. Это вдохновляет двигаться вперед и показывать пример другим», ― рассказывает эксперт РЦК Вячеслав Бозванов.

Участники экскурсии увидели эталонные участки и обсудили вопросы оптимизации рабочих процессов. Гости отметили, что наглядный пример помогает лучше понять теоретический материал. Это дает импульс реализовать новые знания на собственной производственной площадке.

«Во время посещения предприятий мы пообщались с руководителями, персоналом, членами рабочих групп. Сотрудники РЦК провели действительно большую работу с коллективом — каждый знает обо всех нововведениях, происходящих на производстве в рамках нацпроекта, все активно включены в процесс улучшений. Благодарим за продуктивную и интересную экскурсию», ― поделился впечатлениями главный инженер Ряжского АРЗ Юрий Климов.