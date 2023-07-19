В Рязани прошел фестиваль студенческих забав «МАЙка»

В Рязани с 12 по 15 июля на базе отдыха «Мещера» прошел второй внеочередной фестиваль студенческих забав «МАЙка», проект которого стал победителем грантового конкурса среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодёжи. Об этом сообщается в группе РГРТУ.

Фестиваль собрал молодежь со всего ЦФО. В этом году гостями на «МАЙке» стали команды МГУ имени Ломоносова, Орловского, Ярославского и Владимирского государственных университетов. Также в конкурсе участвовала сборная Рязани, объединившая РГУ имени Есенина и Рязанского Политеха, и сборная Москвы, в состав которой вошли студенты МАДИ, Московского Политеха и МИСИС.

Программа фестиваля традиционно состояла из спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсных испытаний: «Эврика», «Народный MIX» и «Казино-рояль». Студенты соревновались в необычных видах спорта: вышибалах, звездаболе, керлинге, футболе в кубе, ножном волейболе, кольцебросе, твистере и гонке героев.

По итогам в тройку вошли одна из двух сборных РГРТУ, команда ЯрГУ имени Демидова и Сборная Рязани.

Организаторами мероприятия выступили Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина и Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза образования.