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В Рязани представили выставку картин Лилии Мазаловой

В среду, 18 июля, открылась выставка картин Лилии Мазаловой, которую представили в галерее Прио-Внешторгбанка. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

Лилия Мазалова — художник, который пишет акварельные работы в технике батик. На своей выставке она рассказала, откуда черпает вдохновение, как происходит написание картины и ответила на интересующие посетителей вопросы.

«Работа, на самом деле, очень затягивает, иногда начинаю работать, а потом раз и 2 часа уже прошло», — отметила художница.

На выставке присутствовали и близкие люди Мазаловой, и простые прохожие, которым интересно ее творчество.

«Удивительные картины. Такое сочетание красок, виденье. Очень интересно было пообщаться с человеком, который так горит своим делом. Трудно сказать, какая картина понравилась больше всего. Наверное, каждая из них по-своему откликается», — прокомментировала посетитель.

Напомним, что увидеть работы Лилии Мазаловой можно будет до 24 августа. Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение — 0+.