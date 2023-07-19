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В Рязани отключили холодную воду на ряде улиц

В Рязани 19 июля без холодной воды остались несколько улиц. Об этом сообщает городской «Водоканал».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Павлова, дом № 52;
  • улица Семинарская, дом № 35 корпус 1, № 35;

С 9:00 до 15:06 без воды останутся жители следующих адресов:

  • проезд Шабулина, дома № 1 (автосервис); № 1 строение 1 (производственная компания); № 1а (ООО «Завод Русский привод); № 1а лит Д (Спецтехмонтаж); № 3 (ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий»); № 7 (производственная компания); № 9 (ООО «Автовест»); № 11 (производственная компания); № 15 (производственная компания); № 17 (ООО «Профстрой»); № 17 корпус 1 («Втормет-Ока»); № 17 строение 1 (автосервис);
  • Октябрьская, № 61 (бизнес-центр).

С 9:30 до 17:00 воды не будет на пяти улицах:

  • 10-я Линия, дома с № 1 по № 39 (нечетная сторона), с № 2 по № 50 (четная сторона);
  • 11-я Линия, дома с № 1 по № 49 (нечетная сторона), с № 2 по № 52 (четная сторона);
  • 12-я Линия, дома с № 1 по № 55 (нечетная сторона), с № 2 по № 68 (четная сторона);
  • Осипенко, дома с № 33 по № 67 (нечетная сторона), с № 38 по № 72 (четная сторона);
  • Островского, дома с № 58 по № 120 (четная сторона).

С 10:30 до 17:00 ресурса не будет у жителей улицы Полетаева, домов № 15 корпус 1, № 15, № 13.

Также отмечается, что без холодной воды до 13:00 останутся жители:

  • улицы Фрунзе, дома № 2, № 4, № 6;
  • улицы Есенина, дом № 27;
  • улица Горького, дома № 15, № 15 корпус 1, № 15 корпус 2.