В Рязани молодым мамам до 25 лет единовременно выплатят за первенца 50 тысяч рублей

Депутаты Рязанской облдумы в среду, 19 июля, подвели итоги завершившейся весенней сессии. Всего за этот период было принято 82 закона. В своем выступлении глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что главным приоритетом в работе депутатов было и остается совершенствование законодательства, направленного на развитие региона и поддержку людей, улучшение демографической ситуации.

Председатель облдумы подробно рассказал о блоке социально значимых решений. Депутаты, в частности, приняли закон о единовременной выплате при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей для всех семей и 50 тысяч — при появлении первенца у молодой мамы в возрасте до 25 лет. Пособие выплачивается рязанским семьям независимо от уровня дохода.

«Это своевременная мера поддержки. На сегодняшний момент более 1400 женщин получили пособие 20 тысяч рублей и 286 молодых мам — по 50 тысяч рублей. Общая сумма поддержки составила более 43 млн рублей», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Кроме того, парламентарии поддержали закон о введении денежной компенсации вместо земельного участка многодетным семьям в размере до 200 тысяч рублей, которые можно направить на погашение ипотеки или целевого жилищного займа.

Корректировки касались совершенствования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Принят закон, который позволяет родственникам пройти обучение и официально трудоустроиться в качестве помощника по уходу.

«С 1 января этот закон вступил в силу. И уже почти 800 рязанцев ухаживают за своими близкими, получая за это зарплату», — рассказал спикер.

Отдельно Аркадий Фомин отметил закон, расширяющий программу социальной газификации. Теперь субсидию в размере 100 тысяч рублей можно использовать не только на проведение работ по подключению газового оборудования, но и на его приобретение. Также увеличен перечень льготных категорий граждан.

В числе значимых направлений деятельности глава регионального парламента выделил работу над бюджетом.

«Депутаты оперативно приняли решение о распределении поступивших средств из федерального бюджета. Дополнительное финансирование направлено на укрепление дорожной инфраструктуры Рязанской области, ремонт контактной троллейбусной сети в областном центре, обновление парка скорой медицинской помощи, оснащение главного корпуса онкодиспансера, строительство новых социальных объектов, благоустройство Кремлевского сквера в Рязани», — говорит Фомин.

В весеннюю сессию были проведены «правительственные часы», на которых подробно рассматривались вопросы борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшения качества воды и состояния воздуха. Депутаты поднимали проблему о необходимости развития транспорта общего пользования, жилищного строительства, модернизации системы образования, укрепления агропромышленного комплекса региона.

Аркадий Фомин акцентировал внимание на региональных мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

«Мы приняли ряд законов, расширяющих региональные меры, которые изначально касались только семей мобилизованных, а сейчас распространены на семьи всех участников СВО. Теперь для данных категорий граждан предусмотрено внеочередное и бесплатное предоставление социальных услуг, путевок в детские лагеря, отдых и оздоровление в социально-реабилитационном центре „Сосновый бор“. Кроме того, все участники СВО и их родственники наравне с мобилизованными могут получать бесплатную юридическую помощь. За бесплатной юридической поддержкой в многофункциональный семейный центр уже обратились порядка 2000 семей участников СВО. В санатории „Сосновый бор“ уже прошли реабилитацию 219 участников СВО и членов их семей», — рассказал глава регионального парламента.

Завершая выступление Аркадий Фомин подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах, им предстоит сосредоточиться на депутатском контроле строительства и ремонта социальных объектов, дорог, благоустройства территорий.

Говоря о планах на перспективу, спикер заявил о дальнейшей разработке законов, которые позволят Рязанской области активнее развиваться.

«Нам предстоит работа над проектом бюджета на следующий трехлетний период, над налоговым законодательством. Уверен, что приоритеты бюджета останутся прежними — развитие региона и повышение качества жизни людей», — заключил Фомин.