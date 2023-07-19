В Рязани 20 июля отключат холодную воду на пяти улицах

В Рязани 20 июля несколько часов не будет холодной воды на некоторых улицах. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

улица Белинского дома №№ 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9;

улица Боголюбова, дома №№ 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.1, 19, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23а, 24, 25 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корп.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корп.1, 76, 76стр.3, 77, 78 корп.1, 78 корп.2, 78, 8, 80 корп.1, 80, 81, 82 корп.1, 82 корп.2, 82, 83, 84 корп.1, 84, 85, 86, 86строение 1, 87, 88 корп.1, 88, 89, 9, 90 корп.1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корп.1, 97, 98;

улица Макаренко, дома №№ 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46 корп.1, 46, 5, 6, 7, 8;

улица проезд Белинского, дома № 10, 11, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

улица Тургенева, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15/17, 16 корп.1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9.

Ранее сообщалось об отключении горячей воды 20 июля на пяти улицах.