В Рязани 20 июля отключат горячую воду на пяти улицах
В Рязани в четверг, 20 июля, отключат горячую воду на пяти улицах. Об этом
С 20 июля по 2 августа ресурса не будет по адресам:
- улица Васильевская, дом № 16;
- улица Зафабричная, дома №№ 2 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12а (ДК «Птицеводов»), 14;
- улица Новоселов, дома №№ 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 51 корп. 3, 53, 53 корп. 1, 53 корп. 2, 53 корп. 3, 55;
- улица Птицеводов, дома №№ 2, 3, 5, 12;
- улица Шереметьевская, дома №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2.