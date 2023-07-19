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В Рязани 20 июля отключат горячую воду на пяти улицах

В Рязани в четверг, 20 июля, отключат горячую воду на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 20 июля по 2 августа ресурса не будет по адресам:

  • улица Васильевская, дом № 16;
  • улица Зафабричная, дома №№ 2 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12а (ДК «Птицеводов»), 14;
  • улица Новоселов, дома №№ 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 51 корп. 3, 53, 53 корп. 1, 53 корп. 2, 53 корп. 3, 55;
  • улица Птицеводов, дома №№ 2, 3, 5, 12;
  • улица Шереметьевская, дома №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2.