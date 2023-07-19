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В России в домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС

В России в домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

«Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение (о ЧС — ред.) придет в каждую квартиру», — приводит РИА Новости слова Куренкова