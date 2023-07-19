В районе Рязанского Кремля выявили превышение ПДК сероводорода

В районе Рязанского Кремля выявили превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

18 июля стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в районе Рязанского Кремля зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,4187 ПДКмр.

Измерения также проводились в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня. Нарушений в них не было.

Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.