В районе Рязанского Кремля выявили превышение ПДК сероводорода
В районе Рязанского Кремля выявили превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
18 июля стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в районе Рязанского Кремля зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,4187 ПДКмр.
Измерения также проводились в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня. Нарушений в них не было.
Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.