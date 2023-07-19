В новом рязанском автобусе протекла крыша

Во вторник, 18 июля, в автобусе № 13 протекла крыша. Об этом рассказали в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Пользователь отметил, что сидеть на мокрые сиденьях невозможно. «Опасные» кресла обтянули сигнальной лентой.

«Кондуктор говорит, что протекает крыша. Автобус н383уа,. совсем новый. Закупленные, интересно, такие же будут? А ездить-то на них безопасно, или в таком же состоянии, как и крыша, могут быть тормоза, например?», — спросил комментатор.

Мэрия в ответ сообщила, что течет кондиционер. Специалисты, обслуживающие транспорт, в курсе этой ситуации и при выявлении течи оперативно устраняют ее причину.