Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
19°
Чтв, 20
22°
Птн, 21
18°
ЦБ USD 91.2 0.51 20/07
ЦБ EUR 102.44 0.41 20/07
Нал. USD 89.1 / 92.15 19/07 17:05
Нал. EUR 99.74 / 101.58 19/07 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. Инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
5 часов назад
613
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
5 700
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
10 540
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
15 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В новом рязанском автобусе протекла крыша

Во вторник, 18 июля, в автобусе № 13 протекла крыша. Об этом рассказали в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Пользователь отметил, что сидеть на мокрые сиденьях невозможно. «Опасные» кресла обтянули сигнальной лентой.

«Кондуктор говорит, что протекает крыша. Автобус н383уа,. совсем новый. Закупленные, интересно, такие же будут? А ездить-то на них безопасно, или в таком же состоянии, как и крыша, могут быть тормоза, например?», — спросил комментатор.

Мэрия в ответ сообщила, что течет кондиционер. Специалисты, обслуживающие транспорт, в курсе этой ситуации и при выявлении течи оперативно устраняют ее причину.