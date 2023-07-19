В Крыму эвакуируют жителей четырех сел из-за взрыва на полигоне

В Крыму 19 июля прогремел взрыв на полигоне, после чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утром в Кировском районе на полигоне стали взрываться боеприпасы. Часть автодороги «Таврида» (соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь) с 118 км по 130 км перекрыли. Транспорт направляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Отмечается, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.

Пострадавших нет. Однако из четырех населенных пунктов (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное) началась эвакуация жителей — это 2225 человек. По предварительным данным, жителей отселят на сутки, а после этого начнут возвращать домой.