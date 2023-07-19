В Госдуме предложили продать госавто производства недружественных стран

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил организовать распродажу на открытых аукционах закупленных для государственных и муниципальных нужд иномарок производства недружественных стран. Соответствующее обращение направлено главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщает ТАСС.

В письме Даванков пояснил, что власти продолжают закупать такие автомобили.

«Очевидно, что замена парка автомобилей для государственных и муниципальных нужд потребует выделения дополнительных расходов бюджетов. В этой связи представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими, депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации», — указал депутат.

Парламентарий попросил оценить размер доходов за счет продажи иномарок и целесообразность аукционов в течение 2023 года, учитывая закупку отечественных автомобилей для гос- и муниципальных нужд.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал необходимость пересадить всех представителей власти на отечественные автомобили.