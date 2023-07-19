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В Госдуме предложили использовать маткапитал для инвестиций

В Госдуме предложили использовать маткапитал для инвестиций. Об этом сообщило ТАСС.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект об использовании средств материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения пассивного дохода.

По словам лидера фракции Слуцкого, такая инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и приведет к получению дополнительного пассивного дохода.

«Нередко бывает так, что использовать маткапитал для улучшения жилищных условий у семьи нет необходимости, оплачивать обучение ребенка в вузе еще рано. Получается, деньги лежат мертвым грузом, а инфляция их постепенно обесценивает. Кроме того, это позитивно скажется и на экономике страны, поскольку это дополнительные инвестиции в отечественные предприятия, так необходимые сегодня», — приводит ТАСС слова Слуцкого.

Отмечается, что помимо дохода от инвестирования, россияне смогут также получить дополнительные средства за счет инвестиционного налогового вычета. Его сумма может достигать 52 тысяч рублей в год.

«После закрытия индивидуального инвестиционного счета вложенные средства маткапитала будут возвращены на счет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Их можно будет направить на улучшение жилищных условий или на другие цели в соответствии с законом», — уточняется в сообщении.

Также уточняется, что доходы, полученные от инвестирования, можно будет потратить на любые цели.

Ранее в Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада