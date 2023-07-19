В Башкирии мужчина зарезал знакомого и попытался скрыть тело в свежей могиле

В Башкирии мужчина зарезал знакомого и попытался скрыть тело в свежей могиле. Об этом сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на региональный следком.

Установлено, что в марте 2023 года компания из трех человек употребляла спиртные напитки дома у одного из мужчин. В один из дней подозреваемый вместе с 51-летним новым знакомым из общей компании решили продолжить застолье в бане у обвиняемого.

Во время распития произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес гостю несколько ударов ножом в шею, потом обернул тело в пленку, дождался ночи и, привязав тело за ноги к автомобилю, поволок в сторону ближайшего кладбища, надеясь спрятать тело в свежей могиле. Недалеко от кладбища трос порвался, и мужчина, оставив труп на дороге, скрылся.

Уголовное дело направили в суд.