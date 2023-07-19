Умер актер сериала «Бандитский Петербург» Виктор Мелихов

Умер актер сериала «Бандитский Петербург» Виктор Мелихов. Об этом сообщает ИА Регнум.

Мужчина скончался в 61 год.

Его друг сообщил, что тело артиста несколько дней пролежало в квартире перед тем, как его нашли. За день до смерти у Мелихова были съемки в новом кинопроекте.

Причина смерти актера не сообщается.

Мелихов начал сниматься в кино с 1990 года. За свою карьеру он поучаствовал в более чем в 60 проектах. Среди них сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Морские дьяволы» и другие картины.