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Строительство школы в Семчине перенесли

В Семчине еще не началось строительство общеобразовательной школы на 1100 мест. Приступить к работе подрядчик планировал 5 июля. Рязанцы в комментариях Telegram-канала Павла Малкова рассказали, что на стройплощадке, отведенной под школу, никаких работ не проводят.

«До сих пор нет ни начала строительства, ни завоза техники. Все опять стихло? Почему не начинается стройка школы?», — спросил пользователь.

Администрация отметила, что пытается ускорить сроки начала строительства по заключенному соглашению. Сроком завершения работ по-прежнему остается декабрь 2024 года.

Напомним, что Виталий Артемов посетил площадку строительства школы в Семчине 7 июня. Осенью 2022 года администрация Рязани заключила концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации школы в Семчине на сумму полтора миллиарда рублей.