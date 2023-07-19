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С начала года спрос москвичей на квартиры в центре Рязани вырос на 40%

По данным специалистов девелоперской компании «Мармакс», количество сделок, проведенных с жителями Москвы, с января 2023 года выросло на 40%. Эксперты связывают этот тренд с популяризацией удаленной работы, поиском наиболее благоприятной экологии и подбором выгодной недвижимости повышенных сегментов, сообщает пресс-служба ТРЦ «М5Молл».

Переезд жителей из мегаполисов в небольшие города уже давно считается мировым трендом, который относится и к России. При этом более 10% покупателей из Москвы главной причиной назвали желание получить выгоду в покупке жилья. Квартиру в проекте бизнес-класса в непосредственной близости от центра Рязани можно приобрести в бюджете, аналогичном небольшой студии в спальных районах столицы. Семьи с детьми предпочитают многокомнатные квартиры, чтобы предоставить личное пространство для каждого ребенка.

Более 30% клиентов компании рассказали, что работают в столичных компаниях удаленно, что позволяет им улучшить свои жилищные условия в сторону региональных проектов повышенных сегментов. В новых комплексах есть все необходимые условия для работы, включая современные коворкинги и комьюнити-пространства с функциональными зонами.

Более того, большинство исследований подтверждают, что комфортную среду проживания формирует не только качественное жилье, инфраструктурная составляющая и продуманное благоустройство, но и низкая плотность населения. В столице этот показатель очень высокий, что несет за собой большую нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру, а также общественный транспорт.

«Комплексы „Мармакс“ имеют в основном точечную центральную застройку, и в них наша команда активно развивает урбанистический принцип пятиминутного города. Помимо красивых фасадов и современной дизайн-среды, важным является наличие ключевых сервисов для жителей. Не менее приоритетным критерием становится соседская сплоченность, помогающая сохранять связь и поддерживать благополучие. В наших соседских центрах есть коворкинг пространства, детская зона, тренажерный зал, возможность для проведения мастер-классов, интересных лекций и праздников», — комментирует директор по маркетингу девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. По мнению представителей компании, благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства удается возводить качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.