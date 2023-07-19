Рязанские полицейские задержали группу взломщиков-рецидивистов из Волгограда

Рязанские полицейские задержали группу взломщиков-рецидивистов из Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские задержали легковой автомобиль, на котором передвигались четверо жителей Волгограда, прибывшие в Рязань на криминальные «гастроли». Младшему из мужчин — 34 года, а старшему — 53, все они ранее судимы за кражи. При досмотре у приезжих, специализирующихся на хищениях из офисов и сейфов, обнаружили крупную сумму денег и профессиональный набор инструментов — отмычки и фомки, а также пила болгарка.

Установлено, что мужчины уже два дня жили в Рязани и проводили разведку подходящих объектов для краж. Их выбор пал на офис производственной фирмы, расположенной на окраине Рязани. Ночью преступники перелезли через ограждение организации и проникли в офисное помещение. Там они по очереди стали вскрывать кабинеты, пока в одном из них не обнаружили сейф. С помощью болгарки они взломали сейф и похитили найденные в нем 500 тысяч рублей. После этого группа несколько километров шла пешком к оставленному автомобилю. В эту же ночь взломщики намеревались покинуть Рязань и отправиться в другие города, но их задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ («Кража»).