Рязанцы продолжили жаловаться на изменение маршрута № 88

Рязанцы снова пожаловались на изменение движения маршрутки № 88. У жителей поселка Строитель появилась проблема проезда до работы без пересадок. Об этом написали в комментариях на странице Павла Малкова.

«Теперь на дорогу уходит больше времени, а домой, чтобы уехать, еще угадать нужно на какую остановку идти: на Дом художника (если 7 есть), или же на Центральный рынок (на 88 маршрутку, которая ходит чаще 7), а расстояние между этими остановками приличное. И так каждый день», — отметила пользовательница.

Тем временем управление транспорта сообщает, что жители поселка Строитель имеют возможность доехать без пересадки до площади Ленина на автобусе № 7. В час пик интервал движения автобуса № 7 — 17 минут. Также на маршруте № 7 планируется увеличение работающих автобусов и обновление подвижного состава.

Ранее в рязанской мэрии сообщили, что взамен маршрутки № 88 пускать новый транспорт не планируют.