Расчистку русла реки Солотча закончат в октябре

Во вторник, 18 июля, члены комитета по экологии и природопользованию Рязанской облдумы Татьяна Баринова и Григорий Парсентьев в рамках многоуровневого депутатского контроля приняли участие в обследовании хода работ по расчистке русла реки Солотча. В выездном мероприятии также участвовали первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов, представители подрядной организации, региональной Общественной палаты, Мещерского научно-технического центра.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость запланированных мероприятий — более 125 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Согласно проекту до 25 ноября текущего года будет расчищено более трех км русла реки от санатория «Старица» до моста у музея Пожалостина. Этот участок входит в состав государственного природного заказника регионального значения «Солотчинский парк». Здесь расположены детские лагеря отдыха, санатории, рекреационная зона.

Первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов сообщил, что в 2021—2022 годах для выполнения поставленных задач были заключены государственные контракты с двумя подрядными организациями, но ни одна из них не смогла расчистить русло реки из-за отсутствия специализированной техники и опыта работы в данной сфере. Контракты были расторгнуты, сроки исполнения перенесены на 2023 год.

Сегодня на объекте работает третий подрядчик. Это рязанская компания с большим опытом в расчистке русел рек. На данном этапе проведены необходимые геодезические работы, произведен промер глубин, построены временные подъездные дороги и спуски к руслу реки, изъято 90 тысяч кубометров донных отложений, что составляет более 65% от запланированного объема.

«Подрядчик выполняет работы качественно. Уже многое из запланированного в рамках проекта сделано. Особенно радует, что работы ведутся с опережением графика. Подрядчик заверил нас, что сдаст объект в октябре текущего года. Это на месяц раньше установленного срока», — подчеркнула заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Татьяна Баринова.

Представители регионального парламента отметили, что данный проект важен для Рязани. На заседании профильного комитета в рамках осенней сессии депутаты планируют обсудить возможность дальнейшей расчистки русла реки ниже по течению. Многоуровневый депутатский контроль за выполнением проекта будет продолжен.