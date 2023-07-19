Полиция прокомментировала наезд на велосипедиста в Дашково-Песочне

Полиция прокомментировала наезд на велосипедиста в Дашково-Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В среду, 19 июля, примерно в 20:00, вблизи дома № 17 на улице Новоселов, водитель, управляя автомобилем Range Rover, по предварительной информации, допустил наезд на 15-летнюю девушку-велосипедиста.

В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее появилась информация, что в Дашково-Песочне сбили велосипедиста.