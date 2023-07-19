Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с участием КамАЗа

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 15 июня 2023 года, примерно в 16:30, в городе Рязани на 503-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной версии, 68-летний рязанец, управляя автомобилем «СУВ Т11 ВОР-ТЕКС ТИНГО», столкнулся с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 58-летнего жителя города Кораблино.

В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12 корпус .