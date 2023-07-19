Mash: ВСУ попытались атаковать две станции в Курской области

ВСУ попытались атаковать авто и ж/д станции города Суджа Курской области. Об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, очевидцы говорят о дыме и звуках взрывов со стороны железнодорожных путей и улицы Привокзальной.

Канал пишет, что в районный центр прилетело как минимум три ракеты, предположительно от РСЗО «Град». Одна из них попала в жилой дом.

Также Mash утверждает, что несколько миномётных снарядов попали в село Гуево.

Фото: Mash.