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Лучших знатоков Рязанского приборного завода определили на игре «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Летний кубок «Эрудит-2023″. В интеллектуальном состязании приняли участие 17 команд, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала АО „ГРПЗ“.

"Битва умов» проводилась в два этапа. На первом — участники отгадывали музыкальный кроссворд, состоящий из 12 вопросов. Второй тур заключался в том, что командам раздали игровые бланки с известными цитатами из кинофильмов, мультфильмов и поочередно включали отрывки из песен. Для получения очков игроки должны были правильно соотнести музыку с предложенными вариантами фраз.

По итогам интеллектуальных состязаний пальма первенства у команды «Оптимисты», серебро завоевала сборная Касимовского приборного завода, третье место заняла команда «Энтропия».

Своими впечатлениями об игре поделилась капитан команды-победителя Людмила Попова.

«Наша команда принимала участие в турнире в третий раз. Ее состав менялся ввиду занятости работников, и в этот раз сложилась чисто женская команда. Благодарим организаторов игры за заряд бодрости, положительные эмоции, интересные задания и хорошее настроение», — сказала Попова.

Интеллектуальные состязания «Эрудит» проводятся на заводе ежеквартально на протяжении многих лет. Они представляют собой сочетание форматов интеллектуальных игр «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».