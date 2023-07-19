Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, в регламентирующем деятельность Росгвардии документе термин «оружие» заменяется на «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения.

Также, термин «боевая техника» заменили на «военная техника», под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.