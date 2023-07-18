Жительница Солотчи пожаловалась на спил сосен
Жительница Солотчи пожаловалась на 40 спиленных сосен. Об этом сообщается в Telegram-канале «Rzn Life».
Отмечается, что деревья спиливают на частной территории.
Жительница опасается дальнейшей вырубки, поскольку остальные деревья располагаются на недавно проданных участках леса и их, вероятно, также ждет спил.
«На частной территории, но все же. Может есть возможность дать этому огласку, чтобы в дальнейшем это минимизировать? Это ужасно, 40 живых деревьев. И дальше будет больше, рядом много проданного под участки леса», — пишет девушка.