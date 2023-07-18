Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.69 0.27 19/07
ЦБ EUR 102.03 0.38 19/07
Нал. USD 88.35 / 91.35 18/07 16:00
Нал. EUR 99.25 / 101.79 18/07 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 832
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 718
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 554
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жительница Солотчи пожаловалась на спил сосен

Жительница Солотчи пожаловалась на 40 спиленных сосен. Об этом сообщается в Telegram-канале «Rzn Life».

Отмечается, что деревья спиливают на частной территории.

Жительница опасается дальнейшей вырубки, поскольку остальные деревья располагаются на недавно проданных участках леса и их, вероятно, также ждет спил.

«На частной территории, но все же. Может есть возможность дать этому огласку, чтобы в дальнейшем это минимизировать? Это ужасно, 40 живых деревьев. И дальше будет больше, рядом много проданного под участки леса», — пишет девушка.