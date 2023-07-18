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В Туапсинском районе госпитализировали 12 детей после купания в море

В Туапсинском районе госпитализировали 12 детей после купания в море. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань. Краснодар».

На территорию Туапсинского района совместно с тренером прибыла группа детей, состоящая из 21 подростка, которая расположилась в местной базе отдыха.

После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей от 11 до 16 лет и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура.

Их госпитализировали.