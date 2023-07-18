В Рязанском районе отравили бездомных собак
В Рязанском районе отравили бездомных собак. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».
Инцидент произошел 14 июля в деревне Турлатово. Автор поста отметил, что животные были стерилизованы.
Автор обвиняет в отравления сотрудниц местной администрации.
«На видеозаписях видно, как в 11:00 сотрудницы администрации подкармливают собак порционно, выборочно, чтобы досталось каждой, неизвестными продуктами. Спустя пару часов, три собаки начинают падать одна за другой, начинаются судороги, их рвёт пеной и кровью, глаза приобретают алый оттенок», — пишет автор поста.
Отмечается, что тело одной из собак направили на экспертизу. Автор поста написала заявление в полицию.