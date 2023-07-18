В Рязанской области осудят бывшего сотрудника Росреестра за мошенничество и взяточничество

В Рязанской области осудят бывшего сотрудника Росреестра за мошенничество и взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в 2021—2022 годах обвиняемый, через посредников получил от руководителей коммерческих организаций и физических лиц взятки в общей сумме более 120 тысяч рублей за принятие в максимально короткие сроки решений о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, принадлежащих указанным лицам.

Кроме того, в январе 2022 года обвиняемый, получил через посредника 20 тысяч рублей рязанки якобы за оказание помощи в постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на построенное помещение. Отмечается, что участия в регистрации мужчина не принимал.

В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.