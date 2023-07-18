В Рязани скончался доктор технических наук Сергей Карабанов
Скончался доктор технических наук, профессор кафедры электронных приборов Сергей Карабанов. Об этом 18 июля сообщается в группе РГРТУ.
Сергей Михайлович посвятил своей работе более 40 лет своей жизни.
«Он был квалифицированным специалистом в области MEMS-технологий в электронике, руководителем научно-исследовательских работ, академиком Российской инженерной академии, лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, внес неоценимый вклад в развитие научной деятельности в РГРТУ и стал незаменимым сотрудником для нашего университета», — сообщает РГРТУ.
Сотрудники университета выражают соболезнование родным и близким профессора.