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В Рязани презентовали бизнес-седан CHERY ARRIZO 8

16 июля дилерский центр «CHERY Регион 62» представил рязанцам и гостям города первый бизнес-седан CHERY ARRIZO 8. Более ста человек собрались, чтобы познакомиться с новинкой на открытой площадке банкетного зала «Свобода» у Рязанского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт».

CHERY — ведущий китайский автопроизводитель. Презентация новой модели — важный момент в истории бренда, утверждают эксперты. Для рязанцев это событие не осталось незамеченным, презентацию ждали поклонники бренда и те, кто следит за новинками автопрома.

«Динамика, стиль, роскошь — основа концепции „Элегантность в движении“, которая стала олицетворением этой модели», — сообщает пресс-служба «Автоимпорта».

Седан построен на модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора в передней и задней частях салона, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам. Под капотом ARRIZO 8 силовой агрегат — двигатель третьего поколения 1.6TGDI и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Гости презентации смогли не только познакомиться с автомобилем, но и испытать его на тест-драйве, а также узнать про передовые технологии.

В этот вечер для всех посетителей мероприятия звучала живая музыка, работал фуршет с разнообразными закусками и бар с авторскими коктейлями. Камера 360 градусов запечатлела каждого желающего, оставив на память ценные кадры с презентации автомобиля. Самые удачливые выиграли приятные призы от «CHERY Регион 62» и партнеров.

Лично познакомиться с преимуществами элегантного бизнес-седана CHERY ARRIZO 8 и записаться на тест-драйв могут все желающие в официальном дилерском центре «CHERY Регион 62» по адресу: Куйбышевское шоссе, 51. Подробности по телефону: +7 (4912) 57-65-20.