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В Рязани отремонтируют бывшее здание облсуда за 9,8 миллиона рублей

В Рязани отремонтируют бывшее здание облсуда за 9,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупкок.

Отмечается, что отремонтированное здание передали Советсткому суду Рязани.

Управление судебного департамента Рязанской области выделило 9 млн 816 тысяч 700 рублей. Подрядчик отремонтирует крышу, проведет монтаж козырьков над входом, заменит ворота, установит двери внутри и снаружи, разберет и положит новое покрытие полов из плит керамогранита и линолеума, разберет и восстановит кирпичные перегородки, отштукатурит и покрасит краской потолки и стены. А также закупит семь раскладных столов в камеру и скамеек, демонтирует и установит раковины и умывальники, унитазы и писсуары, решетки на окна и заменит светильники, выключатели и радиаторы.

Работы планируется выполнить за 45 дней с момента заключения контракта.