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В Рязани 18 июля отключат холодную воду на пяти улицах

В Рязани во вторник, 18 июля, отключат холодную воду на пяти улицах из-за ремонта насосного агрегата. Об этом сообщила пресс служба «Водоканала».

Ресурса не будет с 12:30 до 14:30 по адресам:

  • улица Горького дом № 1;
  • улица Есенина дома №№ 57 (школа № 43), 59/12, 61/13;
  • улица Колхозная дома №№ 1/3 (Рязанский ипотечный фонд), 1/3, 2, 3, 4, 5;
  • улица Маяковского дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корп.1, 4, 5, 8/1, 9;
  • проезд Машиностроителей дома №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8.