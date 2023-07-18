В Рязани 18 июля отключат холодную воду на пяти улицах
В Рязани во вторник, 18 июля, отключат холодную воду на пяти улицах из-за ремонта насосного агрегата. Об этом сообщила пресс служба «Водоканала».
Ресурса не будет с 12:30 до 14:30 по адресам:
- улица Горького дом № 1;
- улица Есенина дома №№ 57 (школа № 43), 59/12, 61/13;
- улица Колхозная дома №№ 1/3 (Рязанский ипотечный фонд), 1/3, 2, 3, 4, 5;
- улица Маяковского дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корп.1, 4, 5, 8/1, 9;
- проезд Машиностроителей дома №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8.