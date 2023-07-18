В России планируют поднять цены на сок и газировку

Крупные производители соков и газированных напитков планируют увеличить цены на товары на 10-20 процентов. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

"Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.

Также рост цены связан с подорожанием материалов, логистики и обслуживание оборудования.

Известно, что компания PepsiCo объявила о подорожании еще и снеков на 15,3%.