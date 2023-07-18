Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
26°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.42 0.3 18/07
ЦБ EUR 101.65 0.45 18/07
Нал. USD 88.26 / 91.5 18/07 08:10
Нал. EUR 99.45 / 91.85 18/07 08:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 607
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 524
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 360
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России планируют поднять цены на сок и газировку

Крупные производители соков и газированных напитков планируют увеличить цены на товары на 10-20 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

"Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.

Также рост цены связан с подорожанием материалов, логистики и обслуживание оборудования.

Известно, что компания PepsiCo объявила о подорожании еще и снеков на 15,3%.