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В Госдуму внесли законопроект о праве участников СВО сдавать на права без обучения в автошколе

В Госдуму внесли законопроект о праве участников СВО сдавать на права без обучения в автошколе. Об этом сообщает РИА Новости.

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о праве участников спецоперации сдавать экзамены на права категорий «А» и «В» по результатам самоподготовки, без прохождения автошколы.

Уточняется, что инициатива ускорит процесс получения прав участникам СВО и позволит быстрее реализовывать служебные задачи в ходе ее проведения.