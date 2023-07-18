В Госдуму внесли законопроект о праве участников СВО сдавать на права без обучения в автошколе
В Госдуму внесли законопроект о праве участников СВО сдавать на права без обучения в автошколе. Об этом сообщает РИА Новости.
Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о праве участников спецоперации сдавать экзамены на права категорий «А» и «В» по результатам самоподготовки, без прохождения автошколы.
Уточняется, что инициатива ускорит процесс получения прав участникам СВО и позволит быстрее реализовывать служебные задачи в ходе ее проведения.