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Три студента РГРТУ выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Студенческий стартап»

Фонд содействия инновациям объявил результаты третьей очереди конкурса «Студенческий стартап». Об этом сообщается в группе РГРТУ.

Всего победителей — 1235 человек из 68 регионов страны. Среди них есть студенты РГРТУ имени Уткина, которые разработали три проекта.

Грант размером в миллион рублей получат:

  • Кирилл Выставкин с проектом «Автоматизированная система тепловизионного поиска утечек на теплосетях»;
  • Андрей Ермичев, разработавший мобильный комплекс создания средств реабилитации травмированных конечностей человека ОРТ ТЕХ МЕД;
  • Олег Афонин, создатель «медицинской экзоперчатки».

Наставниками Кирилла и Андрея являются декан факультета автоматики и информационных технологий в управлении, кандидат технических наук Михаил Ленков и доцент кафедры информационно-измерительной и биомедицинской техники Игорь Романов.

Руководитель проекта Олега Афонина выступил доцент кафедры информационно-измерительной и биомедицинской техники, кандидат технических наук Александр Борисов.

Генеральный директор Фонда Сергей Поляков отметил, что в этом году на конкурс поступило заявок на шесть млрд рублей, что является рекордом за всю историю конкурса.

«Для каждого заявителя „Студенческий стартап“ — это возможность реализовать мечту и воплотить в реальность нужные всем проекты, которые важны для города, региона и страны в целом», — подчеркнул гендиректор.