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Тело актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли через несколько дней после смерти

Тело актера Александра Орловского из «Улиц разбитых фонарей» нашли через несколько дней после смерти. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Орловский скончался на 61 году жизни из-за сердечной недостаточности.

Отмечается, что смерть наступила в квартире в Благовещенске в среду, 12 июля, но тело обнаружили лишь через несколько дней.

«Актер несколько дней не выходил на связь. 15 июля была вскрыта квартира, где обнаружили тело», — говорится в сообщении.

Александр Орловский известен по ролям в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Господа офицеры: Спасти императора».

Фото: портал «Кино-театр.ру»