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Студенты РГРТУ приняли участие в открытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов

Студенческий отряд РГРТУ «Потенциал» принял участие в традиционном открытии трудового сезона студенческих энергетических отрядов. Об этом сообщается в группе учебного заведения.

Линейка прошла в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». На ней присутствовали ректор Рязанского радиоуниверситета Михаил Чиркин и декан факультета электроники Евгений Сливкин.

«На практике вы лучше разберетесь в законах физики и поймете, что одно из главных событий XIX века — это открытие электромагнитной индукции. Без нее не было бы вашей будущей профессии, не было бы электроэнергетики. И, конечно, будьте внимательны друг к другу, потому что ответственность за других — это тоже элемент производственной практики», — сказал ректор РГРТУ.

Отряды представили визитные карточки с девизом и творческими номерами, получили памятные значки и трудовые путевки, а также посетили центр управления сетями «Рязаньэнерго» и урок профориентации, где ответили на все их вопросы.

Также на открытии своим опытом поделилась бывшая участница студенческого отряда «Потенциал» Евгения Баринова.

«Начало работы в отряде вызывало некоторую тревогу — ведь мы работали рядом с опытными профессионалами. Но благодаря стойкости и нашему стремлению учиться мы смогли преодолеть все трудности. Практика на объектах энергетики помогла не только в учебе, но и при подготовке дипломной работы, а также при последующем трудоустройстве», — сообщила девушка.

Отмечается, что в 2023 году семь студентов второго и третьего курсов факультета электроники направления «Электротехника и электроэнергетика» будут работать на объектах Рязанского и Сасовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».