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США выделят Украине 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства

США выделят Украине 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства. Об этом в интервью изданию Reuters заявила глава американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

После выхода России из зерновой сделки США выделят Украине еще 250 миллионов долларов на поддержку сельского.

Отмечается, что на очереди также пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки в понедельник, 17 июля.