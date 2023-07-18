Рязанский завод «ЖБК» повысит качество своей продукции

Завод тротуарной плитки ООО «ЖБК» подвел итоги первых трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда». На предприятии состоялось закрытие этапа диагностики, сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

«ЖБК» присоединился к нацпроекту в марте 2023 года. С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса выявили основные виды производственных потерь: лишние запасы, большое количество дефектной продукции, ненужную транспортировку и излишние перемещения в процессе производства.

«В результате внедрения принципов бережливого производства компания без привлечения дополнительных ресурсов планирует снизить время протекания рабочих процессов на 10%. На столько же увеличится выработка персонала, а количество продукции с дефектами уменьшится на 62%. Одна из проблем, которую обозначили руководители компании, ― лишние перемещения сырьевых материалов. Планируем сократить это расстояние с 1658 до 927 метров», ― сказал эксперт РЦК Кирилл Письменный.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» инициирован президентом Владимиром Путиным. Нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 85 компаний.