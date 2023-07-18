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Рязанская прокуратура проведет проверку после отравления бездомных собак в Турлатове

Рязанская прокуратура проведет проверку после отравления бездомных собак в Турлатове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее появилась информация. что в Рязанском районе отравили бездомных собак.