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Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на пенсионерку на улице Дзержинского

Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на пенсионерку на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 12 апреля 2023 года, примерно в 17:45, в Рязани вблизи дома № 42 по улице Дзержинского, неустановленный водитель на велосипеде, по предварительной информации, наехал на пешехода — 84-летнюю женщину.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.

Видео: пресс-служба УМВД по Рязанской области