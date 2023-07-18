Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на пенсионерку на улице Дзержинского
Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на пенсионерку на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что 12 апреля 2023 года, примерно в 17:45, в Рязани вблизи дома № 42 по улице Дзержинского, неустановленный водитель на велосипеде, по предварительной информации, наехал на пешехода — 84-летнюю женщину.
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.
Видео: пресс-служба УМВД по Рязанской области