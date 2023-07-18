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«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения Московского района Рязани

«Рязаньгоргаз» закончил капитальный ремонт двух отрезков газопроводов высокого давления по улице Народный бульвар. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Газовики восстановили 226 метров подземных стальных газопроводов высокого давления, питающих головной газораспределительный пункт. Он обеспечивает подачу газа всему жилому сектору, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям Московского района города Рязани.

Газопроводы обновлены методом санации по технологии «Феникс». Это позволило выполнить работы в оптимальные сроки и без ограничения движения транспорта по Народному бульвару.

«Капитальный ремонт газопроводов методом санации — это капиталоемкая, но оправдывающая затраты технология. Мы обновляем существующую газораспределительную систему и повышаем надежность газоснабжения не затрагивая функционирования городской инфраструктуры, сведя к минимуму возможные неудобства для жителей города», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.