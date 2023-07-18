В Рязани разыскивают очевидцев смертельного наезда на пешехода на улице Центральной
Полиция разыскивает очевидцев смертельного наезда на пешехода на улице Центральной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что в четверг, 13 июля, примерно в 00:05, вблизи дома № 35 по улице Центральной, 57-летний рязанец на автобусе «ПАЗ», по предварительной информации, наехал на пешехода, неустановленного мужчину.
Пешеход скончался от полученных травм.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией об этих ДТП обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.